На Кировоградщине подростки избили девушку и сняли это на видео: в полиции рассказали детали
- В Новомиргороде подростки избили девушку, сняли это на видео и обнародовали в сети.
- Полиция Кировоградской области установила всех участников инцидента, событие квалифицировали как буллинг.
- Буллинг в Украине считается административным правонарушением, что наказывается штрафом, общественными или исправительными работами.
В Новомиргороде, что на Кировоградщине, 14 июня подростки жестоко избили девушку. Процесс избиения они сняли на видео и обнародовали в сети.
Сотрудники ювенальной превенции увидели это и приняли меры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Кропивницкий".
Смотрите также В Днепропетровской области мальчик выстрелил в друга из пневматической винтовки
Что известно об избиении девушки в Кировоградской области
Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко рассказала "Общественному", что всех участников избиения удалось установить. Она заверила, что к разговору с подростками полицейские привлекут психологов.
По состоянию на 15 июня заявлений от участников инцидента в полицию не поступало. Предварительно событие квалифицировали как буллинг.
Начальник отдела ювенальной превенции Сергей Бочарников отмечает, что в Украине буллинг считается административным правонарушением. За такие действия предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен, общественные или исправительные работы.
Стоит отметить, что в случае, если буллинг совершил ребенок до 16 лет, то штрафы и другие меры административного воздействия применяют к его родителям или опекунам.
К слову, ранее в Тернополе группа подростков избила школьницу. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Против нападавших открыли уголовное производство.