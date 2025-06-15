На Кировоградщине подростки избили девушку и сняли это на видео: в полиции рассказали детали

В Новомиргороде, что на Кировоградщине, 14 июня подростки жестоко избили девушку. Процесс избиения они сняли на видео и обнародовали в сети.

Сотрудники ювенальной превенции увидели это и приняли меры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Кропивницкий".

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Что известно об избиении девушки в Кировоградской области

Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко рассказала "Общественному", что всех участников избиения удалось установить. Она заверила, что к разговору с подростками полицейские привлекут психологов.

По состоянию на 15 июня заявлений от участников инцидента в полицию не поступало. Предварительно событие квалифицировали как буллинг.

Начальник отдела ювенальной превенции Сергей Бочарников отмечает, что в Украине буллинг считается административным правонарушением. За такие действия предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен, общественные или исправительные работы.

Стоит отметить, что в случае, если буллинг совершил ребенок до 16 лет, то штрафы и другие меры административного воздействия применяют к его родителям или опекунам.

К слову, ранее в Тернополе группа подростков избила школьницу. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Против нападавших открыли уголовное производство.