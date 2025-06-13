В центре Харькова подростки фотографировались со свастикой: полиция начала расследование

В пятницу, 13 июня, во время мониторинга сети правоохранители обнаружили видеозапись, на которой подростки фотографируются с флагом со свастикой в центре Харькова. Личности нарушителей уже установили.

Это 15-летний и 17-летний жители города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно об инциденте

Следователи сразу начали досудебное расследование по статье УК об изготовлении, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В результате проведения оперативных мероприятий правоохранители установили личности нарушителей и разыскали их.

Подростков вместе с родителями пригласили в районное управление для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, недавно во время мониторинга соцсетей полиция Киевской области обнаружила, что две девушки сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора. Более того, подростки якобы записывали видео под российскую музыку. Продолжается проверка и установление лиц участников инцидента.