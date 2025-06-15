Це 15-річний і 17-річний мешканці міста. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про інцидент

Слідчі одразу розпочали досудове розслідування за статтею ККУ про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція передбачає до 5 років позбавлення волі.

Унаслідок проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особи порушників і розшукали їх.

Підлітків разом із батьками запросили до районного управління для з'ясування всіх обставин події. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно під час моніторингу соцмереж поліція Київської області виявила, що двоє дівчат сфотографувалися на пам'ятнику жертвам Голодомору. Ба більше, підлітки нібито записували відео під російську музику. Триває перевірка та встановлення осіб учасників інциденту.