В Киеве подростки залезли на верхушку строительного крана: с их родителями разбиралась полиция

В воскресенье, 27 июля, в Киеве 3 подростков забрались на верхушку строительного крана. Правоохранители привлекли к ответственности их родителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Подростки вылезли на верхушку строительного крана: что известно?

В полиции указывают, что происшествие произошло на одной из строительных площадок Подольского района Киева.

Пренебрегая собственной безопасностью, ради развлечения трое школьников вскарабкались на строительный кран. Видео с ними впоследствии было распространено в соцсетях,

– рассказали правоохранители.

Ребят 14 – 15 лет вместе с родителями полицейские пригласили в Подольское управление полиции, где провели с ними профилактическую беседу. Указывается, что на родителей составили административные материалы по статье 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Важно! Полиция Киева призывает горожан внимательнее следить за досугом своих детей, а подростков не рисковать жизнью, прибегая к опасным "развлечениям". В частности, если Вы стать свидетелем подобной выходки, не медлите, а сразу звоните по номеру 102!

К слову, недавно на железнодорожной станции в Брюховичах 15-летний парень поднялся на вагон поезда и получил ожоги тела в результате поражения электрическим током.