На Ровенщине подростки залезли на поезд и их ударило током: полиция рассказала об их состоянии

На Ривненщине двое подростков в возрасте 14 и 15 лет вылезли на вагон грузового поезда. Когда дети находились на крыше вагона, их ударило током.

Отмечается, что инцидент произошел 7 декабря, около 20:40 железнодорожной станции Верба, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.

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Что сейчас с ребятами, которых ударило током на поезде

Следственно-оперативная группа установила, что двое жителей села Верба, 14 и 15 лет вылезли на вагон грузового поезда, где их ударило током.

Подозрительные звуки услышал дежурный депо и обнаружил ребят: один из них упал на землю, а другой был на вагоне,

– пишет пресс-служба полиции.

Старшего парня доставили в больницу. В воскресенье, 8 декабря, после оказания медпомощи его отпустили.

В то же время его 14-летний товарищ с термическим ожогом тела находится в Ровенской областной детской больнице.

Фото с места, где детей ударило током / фото Нацполиции

В полиции Ровенской области предостерегли: такие развлечения опасны для здоровья и даже жизни.