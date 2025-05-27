На Черниговщине в реке нашли тело 15-летнего подростка

Трагический случай произошел на водоеме в Черниговской области. Там погиб подросток 2010 года рождения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Погибшему было 15 лет

Служба спасения 26 мая в 15:16 получила сообщение о теле в реке Чибриж в пределах города Городня.

Спасатели с помощью специального оборудования подняли тело погибшего на поверхность. Им оказался 15-летний подросток.

сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Еще раз подчеркиваем: будьте осторожны вблизи водоемов, соблюдайте правила безопасности во время отдыха на воде. Особая просьба к родителям - не оставляйте детей без присмотра!

– отмечают в ГСЧС.

Напомним, что в начале мая в русле реки Прут нашли тело 13-летней девочки. Ее разыскивали почти месяц и обнаружили примерно в 5 километрах от места исчезновения.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия из-за утопления.