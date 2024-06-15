В Киеве подросток ударил беспомощного пенсионера: что говорят в полиции

В одном из киевских телеграм-каналов появилось видео, на котором подросток в подъезде многоэтажки провоцирует конфликт с пожилым мужчиной и бьет его ногой. Правоохранители сообщили, что уже составили на родителей 14-летнего парня админпротокол.

Сообщается, что конфликт произошел на фоне личной неприязни несовершеннолетнего. Правоохранители провели с подростком беседу и предупредили о последствиях таких действий.

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Избиение пенсионера

Правоохранители рассказали, что узнали об инциденте из социальных сетей. Следователи установили все детали.

Юноша проживает в одном доме с дедушкой и пренебрежительно относится к нему. Увидев мужчину на лестничной площадке, подросток сначала начал выгонять пенсионера на улицу, а затем ударил его ногой. Событие на камеру снимала подруга несовершеннолетнего, после чего видео стало достоянием соцсетей,

– указали в полиции.

Парень напал на пенсионера в подъезде дома / Фото полиции

В пятницу, 14 июня, правоохранители пригласили 14-летнего киевлянина вместе с родителями в управление полиции для дачи объяснений. Там подростку провели воспитательную беседу о неприемлемости оскорбительного отношения к другим. Они отметили, что оно имеет последствия в виде административной или уголовной ответственности.

Подростка и родителей пригласили в участок / Фото полиции

На мать подростка сотрудники полиции составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Информацию передали в социальные службы и учебное заведение, с целью проведения дальнейшей воспитательной работы.

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