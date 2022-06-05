Подругу Путина Ле Пен забрасывали яйцами на улице

Ее противники вышли на улицы, начали оскорблять и забросали яйцами прямо посреди улицы. Инцидент произошел тогда, когда политика прибыла на одно из транспортных предприятий в Бретани.

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Это произошло во время встречи политика с избирателями в центре городка Сент-Аман-Лес-Уотерс. Кроме поклонников, Ле Пен там ждали десятки протестующих, которые держали "антилепеневские" плакаты и скандировали "Долой фашизм!". И это не все, ее противники решили устроить "яичную атаку". Этот курьезный момент попал на видео.

Так, на опубликованных кадрах лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" улыбается и идет посреди толпы по улице, и неожиданно в ее голову полетело яйцо. После этого она наклонилась и мгновенно ускорила шаг, а охранники подошли к политике ближе и начали ее прикрывать, пока не зашла в помещение.

Этот инцидент прокомментировал расположенный напротив кассир текстильного магазина "Zeeman". По его словам, в момент "атаки" был слышен крик и эмоциональное бранное обращение, что-то вроде "Тр**ни свою мать, Марин!".

Смотрите момент "яичной атаки" на Марин Ле Пен: видео

Что нужно знать о Марине Ле Пен: коротко

Марин Ле Пен от партии "Национальное объединение" была конкуренткой Эммануэля Макрона в президентской гонке во Франции, состоявшихся в 2 тура – ​​10 и 24 апреля.

Эксперты отмечали, что победа Марин Ле Пен сделала бы Францию ​​более пророссийской . Однако, несмотря на все старания Вододимира Путину, не удалось посадить свою соратницу в кресло президента Франции. Макрон одержал уверенную победу во втором туре выборов. А Марин Ле Пен публично признала свое поражение .

Известно, что ранее Ле Пен отрицала оккупацию Крыма . Заявила, что после псевдореферендума жители оккупированного Крыма вроде бы "сами захотели присоединиться к России". Поэтому ему запрещен въезд в Украину.

Также она выступала против того, чтобы в Россию наложили эмбарго на поставку нефти на газ.