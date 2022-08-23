Убийства дугиной и Немцова, отравление Навального: экс-сотрудник СБУ узрел интересное совпадение

Дочь главного идеолога "русского мира" александра дугина погибла в результате подрыва авто. При этом можно заметить интересные детали в организации убийства дарьи дугиной.

Об этом 24 каналу сообщил бывший сотрудник СБУ, эксперт Иван Ступак. По его словам, теперь эта тема стала главной темой в России, отодвинув на второй план взрывы в Крыму и уничтожение там очередных российских систем ПВО.

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Кто мог организовать убийство дочери дугина

Ступак выразил сомнение в причастности организаций, взявших на себя ответственность за подрыв автомобиля дарьи дугиной.

Я более чем уверен, что это была внутренняя акция российских спецслужб. Скорее всего, это была ФСБ,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Он пояснил, что именно сотрудники ФСБ имеют мандат на отработку таких мер внутри России. А на побегах у них находится российская полиция.

Совпадение с другими резонансными событиями в России

Ступак заметил, что парковка, где хранился автомобиль дугиной, была под строгим наблюдением. Доступ туда могли получить только сотрудники правоохранительных или специальных органов.

Во-вторых, взорвана радиоуправляемым способом. И что интересно – вроде бы участвовавшие успели убежать в Эстонию,

– заявил эксперт.

Он обратил внимание, что за последнее время в России происходило несколько громких событий, когда не работали камеры видеонаблюдения. В частности, в гостинице, где жил политик Алексей Навальный, когда его отравили. А также на мосту у Кремля, где был застрелен Борис Немцов.

Понятно, что если камера видеонаблюдения не работает – это кому-то выгодно. А когда камера не работает длительное время, то это выгодно большому количеству людей.

– сказал Ступак.

По его мнению, эта мера была направлена лично против дугина. А подрыв этого авто мог быть эксцессом исполнителя или решением, принятым в последний момент, несмотря на то, что в машине была дочь дугина.

Какова цель истории с подрывом авто дугиной

Ступак отметил, что сейчас российская аудитория последние 72 часа не говорит ни о чем другом, кроме как о дугине, его дочери, спецслужбе, мести, Эстонии и Украине.

Ни слова о прилетах в Крым, об уничтожении там очередных российских систем противовоздушной обороны, о массовом бегстве крымчан с полуострова. То есть обо всем этом теперь не говорится, уже поднимается градус, что нужно отомстить Украине,

– отметил экссотрудник СБУ.

Он считает, что так в России пытаются подтянуть достаточно низкий градус общества. Поэтому эта история будет разгоняться для поддержки "специальной операции" в Украине, участвовать в которой мало желающих.

В российской оппозиции также убеждены, что подрыв автомобильной дугиной – это работа ФСБ. Публицист Андрей Пионтковский заявил, что убийство дочери дугина было очень профессиональным, что указывает на то, что за этим стоят спецслужбы.

Подрыв авто дугина: что известно

В субботу 20 августа автомобиль дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина взорвался под Москвой . Девушка вместе со своим водителем погибли на месте происшествия.

Уже на следующий день вдохновитель Владимира Путина попал в больницу. О том, что дугин оказался в больнице , сообщили российские СМИ. Что же случилось с так называемым "философом" неизвестно.

Ответственность за подрыв авто дугиной взяла на себя "Национальная республиканская армия". В своем заявлении они объявили чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, пообещали уничтожать.

Впоследствии на сайте кремля опубликовали текст телеграммы, которой пути почтил память дугиной . Он заявил, что жизнь дарья оборвала "подлое, жестокое преступление". Самую дочь дугина глава кремля назвал светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем.

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