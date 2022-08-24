В машине было двое: что не так с убийством дугиной

В сети какая-то очередная конспирологическая Дугиниана. До людей наконец дошло, что тело выглядит не обгорелым, и разводят вокруг этого безумные теории.

Кто был в авто

Я же с самого начала вам сказал: в машине было два человека, оба погибли. В противном случае исполнители бы не стали приводить приговор в исполнение. Они видели, как Дарья с отцом пошли к машине, и видели машину с двумя седоками.

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Где второе тело

Второе тело обгорело полностью. Я не знаю, кто это, и про это полная тишина со стороны российских властей. Меня это наводит на самые разные мысли о том, кто бы это мог быть, но без точной информации спекулировать не буду.

Конспирологии же никакой нет. Дарья Дугина погибла на месте.

Важно Зачем фсб склепала дешевое кино о "святой" дугиной

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