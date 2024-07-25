Бесспорно, внутри спецслужб России идет настоящая борьба за власть и деньги, поэтому неудивительно, если бы это и стало причиной покушения на Торгашова. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Подрыв офицера ГРУ

Утром 24 июля сообщали о том, что в Москве подорвался автомобиль заместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрея Торгашова. В то же время впоследствии Торгашов сам опроверг эту информацию, а российские журналисты выяснили, что машина принадлежала его тезке – офицеру штаб-квартиры ГРУ минобороны России.

Взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства.

Уничтожение российских террористов, которыми являются все работники министерства обороны, это одна из главных задач для нас на следующие 10 – 20 лет. Этим будут заниматься наши спецслужбы. Поэтому надо обозначить хотя бы министерство обороны России террористической организацией, как это было с ЧВК "Вагнера". Тогда и мировое сообщество, и наши спецслужбы правильно будут воспринимать выполнение задачи по зачистке мира от терроризма,

– подчеркнул Роман Свитан.

Важно! Украина не подтверждала, что причастна к подрыву офицера ГРУ в Москве.

Собственно, можно предположить, что к этому причастны даже российские спецслужбы, которые что-то не поделили с Торгашовым.

"Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) получает большие деньги, миллионы долларов, для выполнения определенных операций. Подтвердить их использование почти невозможно. Финансовый вопрос мог стать яблоком раздора между определенными направлениями ГРУ", – предположил Свитан.

Однако важно добавить, что Россия определила подозреваемого в подрыве автомобиля офицера ГРУ в Москве. Речь идет о Евгении Серебрякове, которого задержали в Турции незадолго после подрыва. Суд заочно арестовал Серебрякова. Других деталей о мужчине и его мотивах пока нет.