Безперечно, всередині спецслужб Росії йде справжня боротьба за владу та гроші, тож не дивно, якби це й стало причиною замаху на Торгашова. Таку думку у розмову з 24 Каналом висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Детальніше ЗМІ писали, що у Москві підірвали військового топчиновника, але він спростовує

Підрив офіцера ГРУ

Вранці 24 липня повідомляли про те, що у Москві підірвався автомобіль заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрєя Торгашова. Водночас згодом Торгашов сам спростував цю інформацію, а російські журналісти з'ясували, що машина належала його тезці – офіцеру штаб-квартири ГРУ міноборони Росії.

Вибух стався внаслідок детонації вибухового пристрою.

Знищення російських терористів, якими є всі працівники міністерства оборони, це одне з головних завдань для нас на наступні 10 – 20 років. Цим займатимуться наші спецслужби. Тому треба позначити хоча б міністерство оборони Росії терористичною організацією, як це було з ПВК "Вагнера". Тоді і світова спільнота, і наші спецслужби правильно сприйматимуть виконання завдання з зачистки світу від тероризму,

– наголосив Роман Світан.

Важливо! Україна не підтверджувала, що причетна до підриву офіцера ГРУ у Москві.

Власне, можна припустити, що до цього причетні навіть російські спецслужби, які щось не поділили з Торгашовим.

"Центр інформаційно-психологічних спецоперацій (ЦИПсО) отримує великі гроші, мільйони доларів, для виконання певних операцій. Підтвердити їхнє використання майже неможливо. Фінансове питання могло стати яблуком розбрату між певними напрямами ГРУ", – припустив Світан.

Однак важливо додати, що Росія визначила підозрюваного у підриві автомобіля офіцера ГРУ в Москві. Мовиться про Євгена Серебрякова, якого затримали в Туреччині незадовго після підриву. Суд заочно заарештував Серебрякова. Інших деталей про чоловіка та його мотиви наразі немає.