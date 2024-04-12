Российские телеграм-каналы показали видео с первыми минутами после взрыва в Toyota Land Cruiser Prado Василия Прозорова. Он жив, передает 24 Канал.

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Прозорова госпитализировали

На записи можно увидеть, что Василий в шоковом состоянии сидит на заднем бампере своего авто. Врачи диагностировали у него рваную рану ноги.

Кто такой Прозоров Сообщается, что коллаборант служил в СБУ в должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 – 2018 годов. С 2014 года Прозоров сотрудничал с россиянами в получении информации о ходе антитеррористической операции.

Экс-офицер СБУ госпитализирован. Следователи продолжают собирать доказательства на месте преступления.

Машина взорвалась именно тогда, когда коллаборант садился в машину. На видео можно увидеть, что повреждения транспортного средства существенные. Украинская власть никак не комментировала инцидент.

Кадры с места подрыва: смотрите видео

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