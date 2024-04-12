Российские телеграм-каналы показали видео с первыми минутами после взрыва в Toyota Land Cruiser Prado Василия Прозорова. Он жив, передает 24 Канал.
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Прозорова госпитализировали
На записи можно увидеть, что Василий в шоковом состоянии сидит на заднем бампере своего авто. Врачи диагностировали у него рваную рану ноги.
Кто такой ПрозоровСообщается, что коллаборант служил в СБУ в должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 – 2018 годов. С 2014 года Прозоров сотрудничал с россиянами в получении информации о ходе антитеррористической операции.
Экс-офицер СБУ госпитализирован. Следователи продолжают собирать доказательства на месте преступления.
Машина взорвалась именно тогда, когда коллаборант садился в машину. На видео можно увидеть, что повреждения транспортного средства существенные. Украинская власть никак не комментировала инцидент.
Кадры с места подрыва: смотрите видео
В Бердянске взорвали российского военного
- В оккупированном Бердянске Запорожской области неизвестные взорвали авто одного из оккупантов, он погиб на месте.
- Об этом сообщали российский телеграм-канал Baza сегодня, 25 октября. Россиянина ликвидировали около 21:00 возле дома на улице Мичурина два дня назад – 23 октября.
- Отмечают, что оккупанты возбудили уголовное дело по статьям о теракте и хранении взрывоопасных веществ. Личности российского военнослужащего не называли.