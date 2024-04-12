Російські телеграм-канали показали відео з першими хвилинами після вибуху в Toyota Land Cruiser Prado Василя Прозорова. Він живий, передає 24 Канал.

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Прозорова госпіталізували

На записі можна побачити, що Василь у шоковому стані сидить на задньому бампері свого авто. Лікарі діагностували в нього рвану рану ноги.

Хто такий Прозоров Повідомляється, що колаборант служив у СБУ на посаді консультанта-експерта антитерористичного штабу в 1999 – 2018 роках. З 2014 року Прозоров співпрацював із росіянами в здобуванні інформації про хід антитерористичної операції.

Ексофіцера СБУ госпіталізовано. Слідчі продовжують збирати докази на місці злочину.

Машина вибухнула саме тоді, коли колаборант сідав у машину. На відео можна побачити, що пошкодження транспортного засобу суттєві. Українська влада в жодний спосіб не коментувала інцидент.

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