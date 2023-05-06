В этом убежден политтехнолог Михаил Шейтельман. В эфире 24 Канала он предположил, кто может стоять за этим.
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"Я убежден, что это не украинское дело, а российское. Не верю, что это украинские силы занимаются этим", – отметил спикер.
Российское дело
Вместе с этим Михаил Шейтельман предположил, что если украинской стороне нужно было ликвидировать Прилепина, то он является абсолютно легитимной целью, поскольку принимал участие в войне России против Украины.
Украинская сторона имеет право ликвидировать вражеских военных в любой части России. Потому что у нас война и военные – легитимная цель. Погибший водитель был легитимной целью, ибо он участвовал в войне как военный,
– подчеркнул он.
Михаил Шейтельман о подрыве авто Захара Прилепина: смотреть видео
Также политтехнолог вспомнил истории с Дарьей Дугиной и Владленом Татарским. По его словам, нельзя сравнивать эти случаи, включая сегодняшнее событие.
"Это разные категории. Дугина – гражданское лицо. Она в войне участия не принимала. Ее убивать нельзя по законам войны. Зато Татарский и Прилепин воевали. Как военного – можно ликвидировать где угодно, чтобы не пострадало гражданское население. В данном случае оно не пострадало", – сказал он.
Михаил Шейтельман подчеркивает, что это только предположение. Он считает, что к этому причастны исключительно российские деятели.
"Я думаю, на самом деле это какие-то внутренние российские дела, и нас это никак не касаются", – резюмировал спикер.
Подрыв авто Захара Прилепина: что известно
- Захар Прилепин проходил службу в составе батальона Росгвардии "Оплот". 6 мая он возвращался из "командировки" на Донбассе домой. Утром под Нижним Новгородом его авто взорвалось. Водитель транспортного средства погиб на месте.
- Впоследствии стало известно, что сам Прилепин получил переломы ног и сотрясение мозга. Затем росСМИ сообщили о многочисленных травмах: контузии (ушибе) легких, минно-взрывных ранениях, многочисленных переломах и ушибах. Российского пропагандиста оперируют.
- Ответственность за подрыв авто взяло на себя партизанское движение "Атеш". Они вроде бы охотились за Прилепиным 5 месяцев.
- В Офисе Президента Украины отреагировали на инцидент. В частности, Михаил Подоляк написал, что "российская агрессия ускоряет темпы и уже переходит к уничтожению своих активистов".