Точно больше не сможет вредить детям, – Федоров рассказал детали подрыва коллаборанта Бойко

Силы сопротивления ВСУ обезвредили в Мелитополе изменника и фейкового "заместителя министра спорта" Андрея Бойко. Коллаборант отвечал за распространение российской пропаганды среди детей.

У Бойко – осколочные ранения и контузия. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает 24 канал.

Кстати В Мелитополе раздался взрыв в доме, где проживает коллаборант Бойко

Взрыв в доме Бойко

Федоров отметил, что утром 11 ноября партизаны "демотивировали" коллаборанта.

Он отвечал за вопросы российской пропаганды среди детей. Это был ничем не выдающийся директор одной из спортшкол, который с первых дней решил стать коллаборантом, и за это он наказан,

– рассказал мэр.

Когда предатель выходил из подъезда, раздался взрыв. Коллаборант якобы не погиб, но навредить детям больше не сможет. Ранее местные источники сообщали, что взрыв произошел по адресу Интеркультурная, 398. Отмечали, что взрыв был не один.

Ситуация в Мелитополе

Вечером 10 ноября местные жители сообщили о 4 взрывах в Мелитополе. Вероятно, были очередные "прилеты" по оккупантам.

Федоров напомнил, что в Мелитополе все ждут возвращения ВСУ. Кстати, в NYT предположили, что после освобождения Херсона ВСУ готовятся к новому сухопутному наступлению через Запорожскую область в сторону Мелитополя.

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