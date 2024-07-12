Захарова пригрозила подрывом дамб украинских ГЭС: имеет ли Россия для этого возможности

Спикер МИД России Мария Захарова выдала очередное абсурдное заявление. Она сказала, что Украина якобы хочет разрушить дамбы Киевской и Каневской ГЭС, что может свидетельствовать о подготовке россиян к такому преступлению.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что такие угрозы действительно можно рассматривать как серьезные намерения врага. Впрочем, сейчас оккупанты вряд ли имеют возможности, чтобы осуществить такой подрыв.

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Может ли Россия решиться на теракт

Заявления российской представительницы подтверждают, что путинский режим действительно рассматривает подрыв ГЭС как один из вероятных сценариев. Но стоит понимать, что даже для российского террористического государства, он потребует много времени на подготовку.

Если вспомнить подрыв Каховской ГЭС, то она была под контролем оккупационных войск в течение длительного времени. Захватчики имели возможность исследовать саму дамбу, ее структуру, привезти взрывчатку и подготовиться,

Понятно, что такие террористические сценарии рассматриваются путинским режимом, но обстоятельства и время для их реализации еще точно не наступило,

– отметил Тарас Жовтенко.

Однако это не означает, что пропагандисты не будут говорить о них с определенной периодичностью. Они пытаются забросить эти месседжи для своей и для западной аудиторий.

Почему об этом заговорили именно сейчас

Мария Захарова сказала о подрыве дамб, чтобы хоть как-то уменьшить негатив, который получил путинский режим после ракетной атаки на детскую больницу "Охматдет". Поэтому пропагандисты хотят убедить людей, что Украина якобы также готовится к совершению преступления.

В украинском МИД заявление о якобы подрыве дамб назвали абсурдной ложью и отметили, что единственной угрозой для гражданских и критической инфраструктуры является российская агрессия. Мировое сообщество в очередной раз призвали обратить внимание на действия оккупантов.

Кроме этого, сразу после обстрела "Охматдета" Захарова придумала историю, что якобы от снарядов ВСУ погибли дети в российском городе Шебекино. Однако в такие заявления никто не поверил, а негатив в сторону России стал еще сильнее.

"Выдумки, что власть в Киеве якобы планирует террористические атаки по уничтожению собственных энергетических объектов – это часть информационной кампании Кремля. Все для того, чтобы демонизировать украинскую сторону и отойти от ответственности за ужасный террористический акт, который россияне целенаправленно совершили", – подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Имеет ли Россия возможности для уничтожения дамб

Сейчас оккупанты не имеют возможности, чтобы реализовать такой сценарий. Массированный ракетный удар действительно может повредить дамбу, но не уничтожит ее как, например, подрыв.

К тому же, взрывая Каховскую ГЭС, россияне заложили взрывчатку практически возле самого дна, то есть у фундамента дамбы. Удары ракетами могут нанести ущерб поверхностям, но таким образом полностью уничтожить ГЭС невозможно.

Тарас Жовтенко обратил внимание еще и на другие заявления россиян. Так Владимир Путин во время встречи с гауляйтером оккупированной Запорожской области сказал, что западные партнеры не уделяют достаточно внимания ситуации на Запорожской АЭС, а Вооруженные Силы якобы ее обстреливают.

Это тоже один из объектов критической инфраструктуры Украины, который пока находится в руках оккупантов. Поэтому на его безопасность мы должны обращать максимум внимания,

– отметил эксперт по международной безопасности.