Россияне ударили по плотине Кураховского водохранилища: есть ли угроза подтопления

Российские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. В результате действий оккупантов из водохранилища вылилось уже 20 миллионов кубометров воды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона. Стоит отметить, что ранее появлялась информация о том, что уровень воды в реке Волчья поднялся на 120 сантиметров.

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Есть ли угроза подтопления в Донецкой области

Вадим Филашкин заявил, что подтоплений населенных пунктов на реке Волчья пока нет.

Позавчера оккупант подорвал плотину Кураховского водохранилища, в котором было 55 миллионов кубометров воды. 20 миллионов кубометров вытекли за пределы Кураховского водохранилища,

– сказал глава ОВА.

В то же время, по его словам, угрозы для населения в поселках нет, а всех детей вывезли заблаговременно.

Ранее военнослужащий ВСУ Иван Варченко сообщал, что ударом по дамбе Кураховского водохранилища россияне хотят получить тактические и оперативные успехи. Очевидно, враг надеется, что разлив реки может подтопить позиции Сил обороны.

К слову, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что трасса, которая обеспечивает необходимую логистику украинским войскам в Курахово, находится под огневым контролем российских артиллерийских подразделений. По его словам, враг уже ведет наступательные штурмовые действия в восточных пригородах этого населенного пункта.