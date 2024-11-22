На Закарпатье к пожизненному заключению приговорили депутата, который взорвал гранаты во время заседания

В декабре 2023 года стало известно, что на Закарпатье депутат прямо во время заседания сельсовета взорвал гранаты. Суд вынес ему приговор.

Мужчину, который взорвал гранаты приговорили к пожизненному заключению. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Резонансное дело завершается

По публичному обвинению прокуроров Закарпатской областной прокуратуры депутата Керецковского сельского совета подозреваемого признали виновным в совершении террористического акта, который привел к гибели людей. Также ему инкриминируют незаконное обращение со взрывными устройствами.

Он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Во время следствия удалось доказать, что 15 декабря 2023 года в селе Керецки Хустского района во время заседания сессии сельсовета осужденный совершил теракт. Гранаты, которые он бросил на пол, сдетонировали.

Тогда пострадало более 20 человек. От множественных ранений обломками погибли двое депутатов.

Правоохранители установили, что к теракту депутат готовился заранее. За несколько месяцев накануне приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил у себя дома.