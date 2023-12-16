Наверное, достала несправедливость, – экс-глава Керецков о том, почему Батрин взорвал гранаты

В Керецковском сельском совете 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал гранаты в сессионном зале, в результате чего пострадали более 20 человек. Вероятной причиной стал конфликт, который был между депутатом и нынешним сельским головой Михаилом Мушкой.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал бывший сельский голова Керецков Михаил Маровди. Он отметил, что не может точно объяснить, почему Батрин так поступил, но предположил, что его могла "достать несправедливость, которая творилась в деревне".

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Маровди рассказал о ситуации между Батрином и Мушкой

Бывший глава Керецковского сельского совета отметил, что очень хорошо знал Сергея Батрина, ведь работал с ним в инициативной группе последние полгода. В частности, они выступали против строительства ГЭС на реке Боржава на Закарпатье.

Маровди также отметил, что граждане села поддержали создание этой группы. Ведь они были против беззакония, которое чинил нынешний глава сельсовета Михаил Мушка.

"Нашего нынешнего председателя через месяц после того, как он возглавил совет, схватили на взятке. Уже суды идут 3 года. Затем его подозревали в нецелевом использовании средств. В общем, там целый букет уголовных дел", – сказал мужчина.

В то же время Маровди подчеркнул, что Батрин был самодостаточным мужчиной и бизнесменом. Однако он не понимает, для чего депутату требовалась должность секретаря сельского совета, на которую он хотел баллотироваться в день теракта.

Его, вероятно, получила эта несправедливость. Мы просили по закону о доступе к публичной информации дать распечатку о движении средств, о зарплатах (руководителей сельсовета – 24 Канал) и т.д. А он (Мушка – 24 Канал) не делал ничего,

– сказал бывший глава сельсовета.

Он также отметил, что было расследование, что нынешние руководители села также украли ВАЗы, которые должны были идти на фронт для наших бойцов. По словам Маровди, уголовных дел на Мушку сейчас много.

Мушку не снимали с должности, несмотря на уголовные дела

Экс-председатель Керецковского сельского совета также подчеркнул, что когда Мушку схватили на взятке, то не отстранили от должности. Это произошло, несмотря на то, что губернатор был в курсе всего и хотел решить этот вопрос, но над Мушкой есть "крыша".

Он обещал решить все вопросы положительно, закончить этот беспредел, но тогда нужно избрать секретаря сельского совета, а у нас люди оставляли этого Мушку. В то же время первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Белецкий не назначал нового,

– рассказал Маровди.

Бывший глава села также сказал, что не может объяснить, почему Батрин решил взорвать гранаты на сессионном зале. Хотя мужчина отметил, что депутат всегда звал его на сессии сельсовета, а в этот раз этого не произошло.

"Именно на эту сессию он меня позвал чего-то, наверное, пожалел меня, как и еще своих двух друзей. Но, наверное, достал его этот Мушка", – сказал он.

Бывший глава сельского совета также назвал действия Батрина терактом, ведь в результате подрыва гранаты пострадали лучшие работники сельского совета.

Ни капля крови не стоит того, чтобы бросать гранаты. Если у тебя вопрос к тому же Мушке, то должен был говорить с ним и разбираться,

– подчеркнул Маровди.

Мужчина также отметил, что предупреждал депутата, что его не изберут секретарем. Ведь всю оппозицию Мушка в селе "зачистил", оставив всего 3 человека, а все остальные депутаты, работающие в сельском совете или их члены семей, так или иначе связаны между собой бизнесом.