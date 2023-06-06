Худшие прогнозы не сбылись, – в Херсонском облсовете рассказали о ситуации на ГЭС

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал, что из-за подрыва россиянами ГЭС в некоторых селах уже начались подтопления, однако критического уровня вода достигнет к 11:00. Но жителям все же следует готовиться к эвакуации.

Чиновник Александр Самойленко убежден, что самые плохие варианты, о вероятности которых сообщали некоторые "эксперты", не осуществились – в частности, он упомянул вероятность цунами. О текущей ситуации в регионе он рассказал прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о ситуации на Каховской ГЭС

Самойленко подтвердил, что, несмотря на подтопление поселков на полпути в Херсон, в самом городе критической ситуации удастся избежать. По всей вероятности, будет подтоплен жилищный микрорайон "Остров", однако к этому в Херсоне готовы, и ГСЧС уже начала работу.

"Некоторые худшие прогнозы не сбылись. У нас нет цунами, которое предсказывали некоторые, так скажем, "специалисты". Но вода поднимается", – сообщил Самойленко.

Но ситуация в области остается непростой – жителям сел неподалеку от ГЭС придется эвакуироваться – к этому призывали в областной военной администрации. Александр Самойленко также отметил важность переместить людей в безопасные места.

Все больницы сегодня находятся в очень готовом режиме, потому паники нет. И я призываю, чтобы ее действительно не возникало. Все службы сегодня работают,

– подчеркнул председатель областного совета.

Он также напомнил о том, что о возможном заминировании Каховской ГЭС президент Украины сообщал еще 20 октября. Власти Херсонщины были готовы к российскому акту терроризма.

Какие худшие сценарии прогнозировали по Каховской ГЭС

Еще в октябре, после объявления Зеленской угрозы на Каховской ГЭС, были смоделированы несколько сценариев, как же могут развернуться события после российской диверсии. Худший из них – подрыв всех шлюзов, то есть 200 метров дамбы. В таком случае вода достигла бы Херсона за очень короткое время.

Ученые из шведской гидрологической инженерной компании предполагали, что в случае подрыва дамбы образуется волна высотой 4 – 5 метров, что дойдет до Антоновского моста. Также ученые рассчитали, что вода может подняться по рекам вплоть до Николаева.

Среди вторичных последствий взрыва – опасность прекращения подачи охлаждающей воды на ЗАЭС.

Напомним, что Каховская дамба защищена законами Женевской конвенции – ее разрушение можно считать оружием массового поражения и военным преступлением неизбирательного действия. Но Россия уже давно доказала, что в войне с Украиной готова убивать гражданских и уничтожать инфраструктуру.

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