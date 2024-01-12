Очень много жертв подрыва Каховской ГЭС до сих пор лежат под завалами, – власти Голой Пристани

Российские оккупанты в июне 2023 года взорвали Каховскую ГЭС. Официально только во временно оккупированной Голой Пристани погибли 10 человек (Украина смогла подтвердить этот факт). В то же время реальное количество погибших может быть гораздо больше.

Жуткие детали рассказала Светлана Линник – начальница Голопристанской МВА. Она сообщила, что оккупанты не разбирают завалы, чтобы похоронить людей, которых убили, взорвав Каховскую ГЭС.

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Не достают, не разбирают завалы, так руины остаются, тела погибших так и остаются под завалами. Там очень много еще людей, которые лежат под завалами в своих собственных домах. Это и городское, и сельское население. Это огромное количество таких вот домов и пропавших людей и родственники которых ищут,

– заявила Линник.

Когда Голую Пристань деоккупируют, будут проводить эксгумацию и перезахоронять людей. Кроме того, будут искать родных погибших.

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