Очень много жертв подрыва Каховской ГЭС до сих пор лежат под завалами, – власти Голой Пристани

12 января 2024, 18:36
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Источник:

"Радио Свобода"

Российские оккупанты в июне 2023 года взорвали Каховскую ГЭС. Официально только во временно оккупированной Голой Пристани погибли 10 человек (Украина смогла подтвердить этот факт). В то же время реальное количество погибших может быть гораздо больше.

Жуткие детали рассказала Светлана Линник – начальница Голопристанской МВА. Она сообщила, что оккупанты не разбирают завалы, чтобы похоронить людей, которых убили, взорвав Каховскую ГЭС.

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Не достают, не разбирают завалы, так руины остаются, тела погибших так и остаются под завалами. Там очень много еще людей, которые лежат под завалами в своих собственных домах. Это и городское, и сельское население. Это огромное количество таких вот домов и пропавших людей и родственники которых ищут,
– заявила Линник.

Когда Голую Пристань деоккупируют, будут проводить эксгумацию и перезахоронять людей. Кроме того, будут искать родных погибших.

Россия пытается скрыть жертв

  • Российские оккупанты пытаются скрыть масштабы совершившегося преступления. Враг не позволяет установить точное количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС. Для этого оккупанты взяли под контроль издание свидетельств о смерти. Тела же погибших не позволяют забрать и похоронить ни местным жителям, ни волонтерам.
  • Местная жительница, которая в то время находилась на оккупированной Херсонской области, рассказала, что тела плавали по улицам. Над населенными пунктами витала вонь. В то же время даже похоронить погибших по-человечески оккупанты не разрешали.

Автор: Мар'яна Бекало