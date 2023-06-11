Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, мир должен продемонстрировать, что не "проглотит" подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты.

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Как мир должен отреагировать на уничтожение Каховской ГЭС

Как подчеркнул Чаленко, ЕС наконец-то должен заткнуть позиции Венгрии и Греции и финально принять 11 пакет санкций против России. При этом он должен быть более жестким. В частности, наконец, нужно ввести ограничения против Росатома, представители которого держат в заложниках Запорожскую АЭС.

Безусловно, нужно говорить о передаче дальнобойного вооружения для Украины, а также – авиации. Не менее важно, чтобы мир еще больше помогал финансово. Ведь ущерб от уничтожения Каховской ГЭС будет просто колоссальным.

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Не стоит забывать и о зерновом соглашении. Нужно наконец-то добавить туда не только продовольствие, но и металлургию. Мир должен, наконец, жестко поставить Путина на место.

Россия уничтожает нашу экономическую состоятельность в мире. Начиная с простых солдат, ворующих сельскохозяйственную технику – до ударов по нашим территориям. Уже сейчас из-за уничтожения Каховской ГЭС около 1,5 миллиона гектаров земли не смогут использовать в полной мере. Мир должен реагировать. Не будет своевременной реакции – пострадает безопасность не только Украины, но и всего мира,

– подчеркнул Чаленко.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко