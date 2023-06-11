Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, світ має продемонструвати, що не "проковтне" підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти.

До теми Хронологія брехні: як і для чого Росія кинула усі сили на фейки про Каховську ГЕС

Як світ має відреагувати на знищення Каховської ГЕС

Як наголосив Чаленко, ЄС нарешті має заткнути позиції Угорщини та Греції і фінально ухвалити 11 пакет санкцій проти Росії. При цьому він має бути значно жорсткішим. Зокрема, нарешті потрібно ввести обмеження проти Росатома, представники якого тримають в заручниках Запорізьку АЕС.

Безперечно потрібно говорити про передачу далекобійного озброєння для України, а також – авіації. Не менш важливо, щоб світ ще більше фінансово допомагав. Адже збитки від знищення Каховської ГЕС будуть просто колосальними.

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Не варто забувати і про зернову угоду. Потрібно нарешті додати туди не лише продовольство, але й металургію. Світ має нарешті жорстко поставити Путіна на місце.

Росія нищить нашу економічну спроможність у світі. Починаючи з простих солдатів, які крадуть сільськогосподарську техніку – до ударів по наших територіях. Вже зараз через знищення Каховської ГЕС близько 1,5 мільйони гектарів землі не зможуть використовувати повною мірою. Світ має реагувати. Не буде вчасної реакції – постраждає безпека не лише України, але й усього світу,

– підкреслив Чаленко.

Підрив Каховської ГЕС: коротко