Приказ взорвать Каховскую ГЭС отдали из кабинета Путина, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что к подрыву ГЭС оккупанты готовились долго – уровень воды в водохранилище подняли почти на метр. Но своей цели оккупанты не достигли, ведь даже этот акт терроризма не повлияет на украинское контрнаступление.

Алексей Данилов убежден, что приказ об уничтожении Каховской ГЭС был отдан диктатором. Готовились к этому акту терроризма давно и заложили взрывчатку еще осенью 2022 года.

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Путин пытается остановить украинское контрнаступление

Алексей Данилов в очередной раз отметил, что подрыв дамбы возле Новой Каховки будет иметь огромные последствия для экологии Украины, которые сейчас еще трудно полностью оценить. Решение о теракте оккупанты приняли сознательно – военные вопросы они решают путем уничтожения гражданской инфраструктуры.

Заминировали Каховскую ГЭС российские войска еще в сентябре-октябре прошлого года.

Команда на этот террористический акт издавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу,

– сказал Данилов.

Впрочем, секретарь СНБО особо подчеркнул, что на украинское контрнаступление действия врага не повлияют, и ВСУ точно вернут оккупированные территории на юге Украины.

"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень. Он был 18,16 метра, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва", – сообщил Алексей Данилов.

Повлияет ли подрыв ГЭС на работу Запорожской АЭС

Секретарь СНБО заверил, что ситуация на Каховской ГЭС контролируется. Несмотря на то, что снижение уровня воды в хранилище может негативно отразиться на работе ЗАЭС, ближайшие четыре месяца ситуация не станет критической. Он напомнил и о двойной системе защиты, которая есть на станции.

Напомним, ранее Данилов рассказал, почему россияне не будут совершать аварии на Запорожской атомной электростанции во время бегства – он убежден, что это совсем другой уровень ответственности.

Если, не дай Бог, это произойдет на ЗАЭС, то это будет конец России вообще как страны, которая хоть за что-то должна в мире этом отвечать,

– подытожил Данилов.

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