Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Марат Гельман. По его словам, только изоляция путинского режима может спасти мир от новых экологических катастроф.

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Задача Украины – показать масштаб

Марат Гельман убежден, что Украина должна показать всему миру масштаб крушения на Каховской ГЭС. Он предположил, что для этого можно привлечь не чиновников, а ученых.

Путин взял на себя функцию дьявола. Нужно говорить, что его нужно остановить. Я не дипломат, но направил бы все усилия в страны, которые поддерживают Путина или сохраняют нейтралитет. Руководство этих государств должно понять, что только абсолютная изоляция может спасти планету от Путина,

– подчеркнул он.

Политтехнолог добавил, что миру нужно объяснять: говорится не только о спасении Украины, а всего мира. Российский диктатор Владимир Путин может устроить новую экологическую катастрофу.

Обратите внимание! Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что через 3 – 4 дня Каховское водохранилище прекратит свое существование. На какое время – будет зависеть от обстоятельств после войны.

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