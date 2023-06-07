Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Марат Гельман. По его словам, только изоляция путинского режима может спасти мир от новых экологических катастроф.
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Задача Украины – показать масштаб
Марат Гельман убежден, что Украина должна показать всему миру масштаб крушения на Каховской ГЭС. Он предположил, что для этого можно привлечь не чиновников, а ученых.
Путин взял на себя функцию дьявола. Нужно говорить, что его нужно остановить. Я не дипломат, но направил бы все усилия в страны, которые поддерживают Путина или сохраняют нейтралитет. Руководство этих государств должно понять, что только абсолютная изоляция может спасти планету от Путина,
– подчеркнул он.
Политтехнолог добавил, что миру нужно объяснять: говорится не только о спасении Украины, а всего мира. Российский диктатор Владимир Путин может устроить новую экологическую катастрофу.
Гельман о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео
Подрыв Каховской ГЭС: главное
- Из-за подрыва Каховской ГЭС несколько населенных пунктов оказались в воде, возникли экологическая и гуманитарная катастрофа в Херсонской области.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обьяснила, что подрыв Каховской дамбы, по мнению российских оккупантов, должен был якобы остановить увольнение временно оккупированных Россией украинских территорий.
- В министерстве энергетики заявили, что теракт на Каховской ГЭС повлияет на уровень воды на других украинских гидроэлектростанциях. Поэтому может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.
- Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал, что новую Каховскую ГЭС построят на том же месте уже после деоккупации.