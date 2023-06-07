Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Марат Гельман. За його словами, тільки ізоляція путінського режиму може врятувати світ від нових екологічних катастроф.
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Завдання України – показати масштаб
Марат Гельман переконаний, що Україна повинна показати усьому світу масштаб катастрофи на Каховській ГЕС. Він припустив, що для цього можна залучити не посадовців, а вчених.
Путін взяв на себе функцію диявола. Потрібно говорити, що його треба зупинити. Я не дипломат, але спрямував би усі зусилля до країн, які підтримують Путіна або зберігають нейтралітет. Керівництво цих держав повинно зрозуміти, що тільки абсолютна ізоляція може врятувати планету від Путіна,
– наголосив він.
Політтехнолог додав, що світу потрібно пояснювати: мовиться не лише про порятунок України, а всього світу. Російський диктатор Владімір Путін може спричинити нову екологічну катастрофу.
Гельман про підрив Каховської ГЕС: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС: головне
- Через підрив Каховської ГЕС кілька населених пунктів опинилися у воді, виникли екологічна та гуманітарна катастрофа у Херсонській області.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що підрив Каховської дамби, на думку російських окупантів, мав нібито зупинити звільнення тимчасово окупованих Росією українських територій.
- У міністерстві енергетики заявили, що теракт на Каховській ГЕС вплине на рівень води на інших українських гідроелектростанціях. Тому може виникнути дисбаланс в енергосистемі.
- Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів, що нову Каховську ГЕС побудують на тому ж місці вже після деокупації.