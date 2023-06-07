Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Марат Гельман. За його словами, тільки ізоляція путінського режиму може врятувати світ від нових екологічних катастроф.

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Завдання України – показати масштаб

Марат Гельман переконаний, що Україна повинна показати усьому світу масштаб катастрофи на Каховській ГЕС. Він припустив, що для цього можна залучити не посадовців, а вчених.

Путін взяв на себе функцію диявола. Потрібно говорити, що його треба зупинити. Я не дипломат, але спрямував би усі зусилля до країн, які підтримують Путіна або зберігають нейтралітет. Керівництво цих держав повинно зрозуміти, що тільки абсолютна ізоляція може врятувати планету від Путіна,

– наголосив він.

Політтехнолог додав, що світу потрібно пояснювати: мовиться не лише про порятунок України, а всього світу. Російський диктатор Владімір Путін може спричинити нову екологічну катастрофу.

Зверніть увагу! Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов зауважив, що за 3 – 4 дні Каховське водосховище припинить своє існування. На який час – залежатиме від обставин після війни.

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