Земли трудно будет превратить в плодородные, но есть пример Израиля, – ученый о подрыве ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС – это не только об уничтоженной плотине на Днепре. Это о колоссальных убытках и разрушениях. А еще о том, что от наводнения пострадают украинские земли.

Своими мыслями по этому поводу в колонке 24 Канала поделился учёный, профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская Академия Евгений Хлобистов. По его мнению, земли, которые залила большая вода в Херсонской области, трудно будет превратить в плодородные. В то же время, он обратил внимание на то, что мы можем перенять опыт Израиля. Об этом и расскажем дальше.

Читайте также Люди сидят на крышах, уровень воды растет, идет эвакуация: главное о подрыве Каховской ГЭС

Вода в Днепре может стать загрязненной

Ученый отметил, что существует угроза загрязнения Днепра. Причина проста: в реку сбрасывается вода из Каховского водохранилища, а также затопленных территорий. И там и там могут быть вещества, загрязняющие воду.

"Сейчас скорость течения очень высока – 27 метров в секунду. В таких условиях выявить уровень загрязнения невозможно, поскольку очень быстро меняется состояние воды. Когда стабилизируется ситуация, сможем увидеть загрязнение и одобрять дальнейшие решения", – отметил он.

В то же время предположил, что не думает, что существует угроза, что Черное море опреснится.

Землю сложно будет сделать плодородной

Следует понимать, что в течение месяцев земли могут находиться под слоем воды. И поэтому они могут потерять свое плодородие. По сути, это будет угрожать дальнейшим урожаям в нашей стране. Более того, из-за этого превратить землю в плодородную будет очень непросто.

Однако есть пример Израиля, который на совсем неплодородных почвах выращивает немало овощей и фруктов. У них есть особые технологии для таких специфических почв. Пожалуй, будем заимствовать опыт таких стран как Израиль. Однако это уже вопрос не настоящего. Сейчас у нас есть другие угрозы,

– подчеркнул эксперт.

Жуткие последствия подрыва Каховской ГЭС показала ведущая 24 Канала Андриана Кучера. Она приехала в Херсон и рассказала, что часть города залита водой из-за террористического акта со стороны россиян. По ее словам, в некоторых районах вода поднялась на уровень первого этажа. Причем утром 7 июня она еще достигала подвалов.