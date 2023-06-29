Страшные последствия подрыва Каховской ГЭС: к берегам Сухуми в Абхазии приплыли трупы свиней

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС произошла настоящая экологическая катастрофа, охватившая не только Украину, но и другие государства и территории. В частности, к берегам Абхазии стали прибывать трупы свиней.

Разрушение на Каховской ГЭС произошло еще 6 июня, однако до сих пор, очевидно, многие годы люди будут видеть своими глазами последствия этой аварии, в которой виновата Россия. Собственно, 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы информирует о кадрах, на которых в море виден труп свиньи в районе города Сухуми.

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Россия совершила экоцид

Отметим, что Абхазия и, в частности, город Сухуми, находится на побережье Черного моря. До 2008 года, то есть до оккупации Россией, она была частью Грузии.

Сейчас регион еще раз может наблюдать за тем, "насколько упорно" путинские захватчики умеют игнорировать любые красные линии, установленные международным правом.

Труп свиньи причалил к побережью Абхазии: смотрите видео с телеграм-каналов

Следует сказать, что это не единственный такой инцидент. Ранее стало известно, что в Болгарии, также имеющей выход к Черному морю, на берег вынесло тело погибшей коровы. Случилось это на востоке страны.

Кроме того, незадолго до этого, СМИ сообщали о двух подобных инцидентах только в этой стране, в частности, на пляже города Царево и на пляже Червенка, близ Черноморца.

Что сейчас происходит на Каховской ГЭС

Также во временно оккупированном Крыму, а именно – в Ялте, на берег вынесло тело дикого кабана

Через три недели после подрыва вода в Херсонской области и Каховской ГЭС почти полностью взошла, потому и стало видно последствия разрушений россиянами дамбы.

Как выглядит подорванная Каховская ГЭС: смотрите видео

В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что захватчикам не удалось сорвать контрнаступление Вооруженных Сил подрывом ГЭС, и анонсировала хорошие новости.