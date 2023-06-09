Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он напомнил, что Одесса получает воду из Днестра – не из Днепра и не из Черного моря.

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"Никаких признаков холеры у нас сегодня нет, тем более эпидемии. Могут быть информационно-психологические спецоперации России", – отметил Братчук.

На сегодня качество питьевой воды в Одесской области соответствует действующим нормам. Однако ситуацию продолжают отслеживать – со вчерашнего дня в несколько раз увеличены пробы и заборы воды из моря, а также открытых водохранилищ.

Купаться до сих пор нельзя

Официального запрета купаться в море сегодня нет, но врачи не рекомендуют. К берегу прибивает разный мусор и вещи из Херсона.

"Я лично хотел бы призвать. Не надо купаться ни в море, ни в открытых водоемах, потому что сегодня это опасно. Вода смывала скотомогильники, зацепила кладбища", – попросил Братчук.

Кроме того, возросла минная опасность. На днях была уничтожена противодесантная мина, прибившаяся к берегу.

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