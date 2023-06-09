Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він нагадав, що Одеса отримує воду з Дністра – не з Дніпра і не з Чорного моря.
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"Жодних ознак холери в нас на сьогодні немає, тим паче епідемії. Можуть бути інформаційно-психологічні спецоперації Росії", – зазначив Братчук.
На сьогодні якість питної води в Одеській області відповідає чинним нормам. Однак ситуацію продовжують відстежувати – з учорашнього дня в кілька разів збільшено проби і забори води з моря, а також відкритих водосховищ.
Купатися досі не можна
Офіційної заборони купатися в морі сьогодні немає, але лікарі не рекомендують. До берега прибиває різне сміття та речі з Херсонщини.
"Я особисто хотів би закликати. Не треба купатися ні в морі, ні у відкритих водоймах, тому що на сьогодні це небезпечно. Вода змивала скотомогильники, зачепила цвинтарі", – попросив Братчук.
Крім того, зросла мінна небезпека. На днях було знищено протидесантну міну, яку прибило до берега.
Підрив Каховської ГЕС: лихо набирає обертів
- Російські війська підірвали Каховську ГЕС й не евакуюють жителів окупованого лівобережжя. На жаль, уже відомо про жертв – щонайменше 9 загиблих у тимчасово окупованих Олешках. На підконтрольній Україні території загинули 5 осіб.
- Через два дні після підриву росіянами ГЕС рівень води на Каховському водосховищі опустився нижче за так звану "мертву точку". Тепер Запорізька АЕС більше не може брати звідти воду.
- Підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС спричинив також масовий мор риби. Загалом загинуло вже 850 кілограмів біоресурсів.