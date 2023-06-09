Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він нагадав, що Одеса отримує воду з Дністра – не з Дніпра і не з Чорного моря.

До теми В Одесу припливають меблі та частини будинків: моторошні кадри з узбережжя Чорного моря

"Жодних ознак холери в нас на сьогодні немає, тим паче епідемії. Можуть бути інформаційно-психологічні спецоперації Росії", – зазначив Братчук.

На сьогодні якість питної води в Одеській області відповідає чинним нормам. Однак ситуацію продовжують відстежувати – з учорашнього дня в кілька разів збільшено проби і забори води з моря, а також відкритих водосховищ.

Купатися досі не можна

Офіційної заборони купатися в морі сьогодні немає, але лікарі не рекомендують. До берега прибиває різне сміття та речі з Херсонщини.

"Я особисто хотів би закликати. Не треба купатися ні в морі, ні у відкритих водоймах, тому що на сьогодні це небезпечно. Вода змивала скотомогильники, зачепила цвинтарі", – попросив Братчук.

Крім того, зросла мінна небезпека. На днях було знищено протидесантну міну, яку прибило до берега.

Підрив Каховської ГЕС: лихо набирає обертів