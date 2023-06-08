"Вода сунула будто танк": как живет затопленный Херсон после подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва Каховской ГЭС вода продолжает прибывать в Херсон. На границе между центром Херсона и районом "Корабел" люди оказались, словно на берегу большого озера.

Люди ждут известий о том, что произошло с их домом, о соседях и животных. Некоторые до сих пор заблокированы в подтопленных многоэтажках. В результате теракта часть Херсона затоплена.

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По данным Херсонской ОВА, по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления – 5,61 метра. В Херсоне вода поднялась на высоту 3 – 5 метров.

Теракт врасплох застал жителей Херсона

Валентина Баш одна из местных жительниц, пострадавшая в результате теракта россиян. Бабушка, спасавшаяся от беды в одном халате, спала, когда вода начала прибывать. Ее спас коллега сына, сообщившего о беде.

И я выхожу, смотрю – вода льет, машина стоит, и вода подходит,

– вспоминает она.

Именно так 90-летняя женщина поняла, что должна покинуть свой дом, где жили несколько поколений ее семьи.

Она рассказала, что больше всего ждет новостей о собачке Пинче, которая жила вместе с ней.

Дом бабушки Валентины ушел под воду

Знакомые сообщили Валентине, что ее дом полностью ушел под воду – "осталась только крыша". К сожалению, ее собачку Пинчу так и не нашли. На словах о собаке она расплакалась.

Не плачьте так. Собаки умеют плавать, могла выбраться на сухое,

– успокаивали Валентину Тимофеевну соседи.

90-летняя женщина, переживающая уже вторую войну, из-за нее потеряла все, что имела. Ребенком, как пишут журналисты, он пережил Вторую мировую войну и оккупацию Кременчуга немцами. С военного детства запомнила, как звучит танк.

"И когда начала сунуть вода на Херсон, я услышала какое-то страшное жужжание. И снова подумала, что это танк", – вспоминает она утро 6 июня.

"Но в этот раз это была большая вода от подрыва плотины российскими войсками", – говорит женщина. "Танк" с детства настиг ее в Херсоне и уничтожил родным дом.

Россия обстреливает Херсон во время эвакуации людей

Как пишет BBC, вода начала подтапливать уже даже те районы города, расположенные на возвышенности, над районом Корабел. Жители Херсона описывают беду одним словом – "ужас". Несмотря на масштабную беду, которую спровоцировала Россия, местные жители не теряют надежду. Они самоорганизовались и пытаются помочь тем, кто в этом больше нуждается.

Во время спасательной операции в Херсоне издалека слышны звуки взрывов. Дело в том, что город и его окрестности находятся под постоянными обстрелами россиян.

К сожалению, местные жители уже настолько привыкли к звукам взрывов, что даже на них не обращают внимания.

Местная жительница Виктория рассказала, что спешит спасать своих кошек. Ей пришлось собираться настолько быстро, что она успела схватить только собаку и выбежать с ней, а кошки остались в квартире, расположенной на втором этаже.

Вместе с волонтерами организации "Спасение животных" из Харькова женщине удалось спасти своих любимцев.

Мародеры и экологическая катастрофа

Подтопление создает экологическую угрозу для города, поскольку в воде плавают груды мусора, нечистоты по канализации и промышленным предприятиям.

Работники ГСЧС спасают людей, заблокированных в своих домах, а также ищут пропавших. Подтопление усугубило в городе угрозу мародерства.

Журналисты BBC наблюдали, как хозяин полуразрушенного российскими обстрелами дома ловил мужчин, пытавшихся выносить из здания имущество и стройматериалы.