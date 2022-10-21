Заминировали еще в апреле: чего ждать оккупантам после подрыва Каховской ГЭС

В последнее время тема взрыва российскими военными Каховской ГЭС звучит все чаще. Так, оккупанты могли заминировать гидроэлектростанцию еще в апреле, когда начали контролировать дамбу и машинный зал.

Впрочем, количество заложенной взрывчатки, как и мощность предполагаемого взрыва, пока неизвестны. Об этом 24 каналу рассказал активист из Херсона Владимир Молчанов.

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Оккупанты заминировали ГЭС, чтобы предотвратить наступление ВСУ

Скорее всего, захватчики заминировали Каховскую ГЭС, чтобы предотвратить возможные прорывы украинских бойцов. Ведь в то время ВСУ разбили оккупантов в Николаевской области и заставили уйти из большей части области.

Единственное, что могу сказать – для того, чтобы сделать невозможным любой переход как людей, так и техники через плотину достаточно взорвать не плотину, а сам мост, который по ней проложен. Это достаточно просто сделать – не нужно каких-то очень мощных взрывных снарядов,

– сообщил Молчанов.

Какие последствия взрыв будет иметь для россиян

Сейчас очень много факторов, отрицающих возможность подрыва россиянами гидроэлектростанции, в частности, они потеряют водоснабжение в Крым. Кроме того, в долгосрочной перспективе это также сделает невозможным работу и Запорожских атомной и теплоэлектростанции.

Для россиян основная проблема – это нарушение их обороны на левом берегу в случае такого подрыва, поэтому я до сих пор считаю его маловероятным. Вероятность резко возрастет, если они уже будут отступать от Новой Каховки, например, в случае наступления ВСУ из Запорожского направления,

– отметил херсонский активист.

Молчанов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС для оккупантов: смотрите видео

Какие населенные пункты могут пострадать

По мнению активиста, последствия подрыва Каховской ГЭС для правого берега будут несущественными, в частности, для большей части Херсона, расположенного выше 16 метров над уровнем моря. Впрочем, есть проблемы для прибрежных домов и целого микрорайона Корабел на острове Карантинный.

Первое наступление воды будет высотой около 1 метра, довольно медленное и не приведет к немедленным разрушениям многоквартирных домов – потом возможно их размывание. Но большая часть Новой Каховки будет затоплена,

– заметил Молчанов.

По его словам, также будут затоплены такие населенные пункты, как Отрадокаменка, большая часть Олешек и Казачьих Лагерей. В то же время, Нижнеднепровские пески поглотят подавляющее количество воды, а именно там расположены позиции россиян, которые будут уничтожены.

"Техника, которая сейчас прикопана, склады с выкопанными прямо в песке боеприпасами – все это будет затоплено. Техника будет заилена песком. Таким образом российская оборона просто исчезнет на левом берегу, поэтому я думаю, что они на это не пойдут", – подытожил активист.