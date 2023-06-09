Перенял манеру Путина, – Тизенгаузен объяснил заявление Лукашенко о подрыве Каховской ГЭС

Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает поражать своими абсурдными заявлениями. Так, неадекватный обвинил в подрыве Каховской ГЭС украинскую сторону.

Лукашенко перенял манеру Путина верить в ту иллюзию, которую он произносит. Он верит в ту полную дичь, которую артикулирует. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Хихикая, он сказал: "Мы же знаем, кто, чтобы скрыть неудачи трехдневного контрнаступления". Покажи мне, где это контрнаступление неудачно произошло? Даже россияне не говорят о контрнаступлении. Была разведка боем, их это очень испугало. Но о трехдневном контрнаступлении никто не говорит", – отметил политтехнолог.

Зато под Соледаром можно было четко увидеть, как начиналось российское наступление и чем оно закончилось.

Лукашенко осознает, что ему конец

Политтехнолог заметил, что Лукашенко, конечно, фантазирует. Надо внимательно посмотреть на лицо его прислуги – руководителя КГБ, военного блока и так далее. Лукашенко постоянно говорит в пространство все так, как будто убеждает себя.

Он говорит: "Мы выдержали экономические санкции!" Будто задает вопрос и ждет, что ему оттуда кто-то скажет: "Да, ты выдержал, молодец". А там – тишина, потому что все сидят, понурив голову,

– акцентировал Тизенгаузен.

Конечно, Лукашенко улетит к Путину. Он же понимает: кончается война в Украине – его режиму конец. Огромное количество людей хочет его подержать за горло, и это не только Беларусь.

"Они понимают, какую крысиную функцию он выполнил, предоставив плацдарм для российских войск. Все знают, что не было бы ни Бучи, ни Ирпеня, если бы оттуда не зашли в Киевскую область. Поэтому он – 100% не жилец. Война заканчивается, недели или месяцы, и его там больше не будет", – резюмировал Борис Тизенгаузен.

Политтехнолог о заявлении Лукашенко о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео

Заявление Лукашенко: кратко