Лукашенко перейняв манеру Путіна вірити в ту ілюзію, яку він вимовляє. Він вірить у ту повну дичину, яку артикулює. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Хіхікаючи, він сказав: "Ми ж знаємо, хто, щоб приховати невдачі триденного контрнаступу". Покажи мені, де цей контрнаступ невдало відбувся? Навіть росіяни не говорять про контрнаступ. Була розвідка боєм, їх це дуже налякало. Але про триденний контрнаступ ніхто не говорить", – зазначив політтехнолог.

Натомість під Соледаром можна було чітко побачити, як починався російський наступ і чим він закінчився.

Лукашенко усвідомлює, що йому кінець

Політтехнолог зауважив, що Лукашенко, звісно, фантазує. Треба уважно подивитися на обличчя його обслуги – керівника КДБ, військового блоку і так далі. Лукашенко постійно говорить у простір усе так, начебто переконує себе.

Він каже: "Ми витримали економічні санкції!". Наче ставить питання і чекає, що йому звідти хтось скаже: "Так, ти витримав, молодець". А там – тиша, бо усі сидять, похнюпивши голову,

– акцентував Тизенгаузен.

Звичайно, Лукашенко полетить до Путіна. Він же розуміє: закінчується війна в Україні – його режиму кінець. Величезна кількість людей бажає його потримати за горло, і це не лише Білорусь.

"Вони розуміють, яку щурячу функцію він виконав, надавши плацдарм для російських військ. Усі знають, що не було б ні Бучі, ні Ірпеня, якби звідти не зайшли в Київську область. Тому він – 100% не жилець. Війна закінчується, тижні або місяці, і його там більше не буде", – резюмував Борис Тизенгаузен.

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Заява Лукашенка: коротко