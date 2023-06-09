Об этом 24 Каналу рассказал волонтер из Новой Каховки Стефан Воронцов. По его словам, ранее российские военные похищали лодки у жителей. Однако их то растеряли, то ли продали, оставшись в конце концов без возможности эвакуироваться.

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Не помогают ни своим, ни нашим

Российское командование, как всегда, подтверждает, что своих бросают. Взорвав Каховскую ГЭС, на Левобережье Херсона остались российские военные, у которых не хватает ресурса, чтобы покинуть территорию.

Они сначала украли все лодки, а сейчас их не могут найти и воруют их у волонтеров. Кто пытается спастись и как-то контролировать левый берег, хотя это не очень удается,

– отметил Стефан Воронцов.

У оккупантов до сих пор есть блокпосты, но они уже "для галочки". Там уже не столь тщательно проверяют документы. Однако главная проблема состоит в том, что россияне не дают помочь украинцам.

"Но они и своим не помогают. Они не совсем различают, где свои, а где нет. Хотя есть определенная фильтрация, если есть российский паспорт – уехать будет легче", – рассказал волонтер.

К сожалению, из-за отсутствия связи и света волонтеры не могут помочь и вывезти украинцев в безопасность.

Стефан Воронцов об окупантов на затопленной Херсонщине: смотреть видео

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