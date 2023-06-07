Российский диктатор Владимир Путин, наказав взорвать Каховскую ГЭС, буквально "плюнул" на Крым. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Когда россияне все же откажутся от Крыма

Андрей Пионтковский объяснил, что отчаянные шаги, на которые пошел Путин, свидетельствуют о том, что глава России понял свое ничтожество в попытках удержать Крым. Ему абсолютно плевать, будет ли в Крыму вода или нет, потому что в поле его зрения – другие вопросы. Решение о подрыве ГЭС принималось без учета интересов крымчан.

Ни в коем случае он от Крыма еще не отказался, потому что это признать, что Крым потерян Россией, то есть совершить политическое самоубийство,

– подчеркнул он.

Ситуация с подрывом Каховской ГЭС не повлияет на ситуацию в Крыму. Подрыв Крымского моста – это именно то, что будет иметь значение.

"Это приведет к дестабилизации всей российской военной машины в Крыму, когда начнут бежать оттуда", – заметил Пионтковский.

Тогда россияне запаникуют и будут бежать с украинской земли как можно больше, забывая обо всем на свете.

Последствия взрыва Каховской ГЭС для Крыма