Российский диктатор Владимир Путин, наказав взорвать Каховскую ГЭС, буквально "плюнул" на Крым. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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Когда россияне все же откажутся от Крыма
Ни в коем случае он от Крыма еще не отказался, потому что это признать, что Крым потерян Россией, то есть совершить политическое самоубийство,
– подчеркнул он.
Ситуация с подрывом Каховской ГЭС не повлияет на ситуацию в Крыму. Подрыв Крымского моста – это именно то, что будет иметь значение.
"Это приведет к дестабилизации всей российской военной машины в Крыму, когда начнут бежать оттуда", – заметил Пионтковский.
Тогда россияне запаникуют и будут бежать с украинской земли как можно больше, забывая обо всем на свете.
Последствия взрыва Каховской ГЭС для Крыма
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что подрывом Каховской ГЭС россияне сделали хуже только себе, ибо полуостров Крым полностью зависел от нее.
- Андрей Ермак заявил, что подрыв Каховской ГЭС приведет к тому, что Крым и часть Херсонской области могут остаться без воды.
- Напомним, что в Херсонской области продолжается эвакуация гражданского населения. Также под угрозой затопления Николаевщины.