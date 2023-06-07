Російський диктатор Владімір Путін, давши наказ підірвати Каховську ГЕС, буквально "плюнув" на Крим. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Коли росіяни все ж відмовляться від Криму

Андрій Піонтковський пояснив, що відчайдушні кроки, на які пішов Путін, свідчать про те, що очільник Росії зрозумів свою нікчемність у спробах втримати Крим. Йому абсолютно начхати, чи буде в Криму вода, чи ні, бо у полі його зору – інші питання. Рішення про підрив ГЕС приймалося без урахування інтересів кримчан.

Ні в якому разі він від Криму ще не відмовився, тому що це визнати, що Крим втрачений Росією, тобто здійснити політичне самогубство,

– наголосив він.

Ситуація із підривом Каховської ГЕС не суттєво вплине на ситуацію в Криму. Підрив Кримського мосту – це саме те, що матиме значення.

"Це призведе до дестабілізації всієї російської військової машини у Криму, коли почнуть тікати звідти", – зауважив Піонтковський.

Тоді росіяни запанікують та будуть бігти з української землі якомога дужче, забуваючи про все на світі.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму