У россиян был мощный мотив подорвать Каховскую ГЭС, – аналитики ISW

Российские власти и пропагандисты пытаются цинично и абсурдно обвинить в уничтожении Каховской ГЭС Украину. Однако именно у оккупантов был мощный мотив подорвать дамбу.

Оккупационное командование не подумало о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС и было слишком обеспокоено украинским контрнаступлением. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

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Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ

Такого мнения придерживаются не только аналитики ISW, но и украинские эксперты и военное командование. В частности, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что россияне очень рады тому, что вода затопила острова, на которых якобы базировались украинские войска.

В ОК "Юг" считают, что оккупанты не подумали о последствиях перед подрывом дамбы и были слишком озабочены контрнаступлением ВСУ.

Интересно, что наводнение от разрушения дамбы Каховской ГЭС уничтожило много российских полевых укреплений первой линии, которые оккупанты хотели использовать для защиты от атак ВСУ.

Быстрое наводнение, вероятно, заставило русских военных и технику, сосредоточенных в Олешках и Голой Пристани, отступить. Ранее армия РФ использовала эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на правом берегу Днепра,

– отметили аналитики.

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты переместились на расстояние от 5 до 15 километров от зоны затопления. Теперь вражеская артиллерия не будет доставать в некоторые населенные пункты на правом берегу, которые они обстреливали.

Кроме того, наводнение уничтожило российские минные поля вдоль берега. В частности на обнародованных кадрах видно, как они взрываются в воде.

Оккупационный "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что уничтожение ГЭС выгодно российской обороне, поскольку это усложнит продвижение Украины через реку. Оценка ситуации Сальдо игнорирует потерю России первой линии подготовленных укреплений,

– добавили аналитики.

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Генштаб ВСУ рассказал о потерях врага

Утром 8 июня в Генштабе отметили, что российские террористы не были готовы к последствиям подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Кроме того, в этих подразделениях россияне потеряли несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество.