Последствия взрыва Каховской ГЭС для России будут катастрофическими, – Данилов

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС является террористическим актом и экоцидом. Как следствие – в Херсонской области затоплены десятки населённых пунктов. Однако Россия столкнется с большей катастрофой в будущем.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью. Он подчеркнул, что российскому руководству придется отвечать за совершенное.

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Какие последствия будет иметь Россия после подрыва ГЭС

Данилов в интервью заявил, что международное сообщество должно дать оценку действиям российских захватчиков. Он считает, что партнеры учтут все убытки, угрозы и последствия, к которым привели террористические действия оккупантов. Секретарь СНБО подчеркнул, что десятки тысяч человек остались без жилья, поэтому мир должен жестко отреагировать на акт экоцида.

Кроме того, в день террористического акта ООН "праздновало" день русского языка, что Данилов и украинцы считают такую "реакцию" издевательством.

"Причем издевательством не только над нашей страной, а вообще над здравым смыслом. В день совершения террористической атаки, вы говорите, что нужно делать международный день русского языка, но это выходит за пределы вообще какого-либо понимания", – заявил Данилов.

Он также подчеркнул, что Украина предупреждала о минировании Каховской ГЭС с сентября 2022 года. Именно поэтому только россияне несут ответственность за подрыв дамбы. По мнению Данилова, на такой шаг оккупанты пошли, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении. Более того, оккупанты не учли последствий разрушения, а потому тоже оказались затопленными.

Это повлияет на последствия, с которыми в будущем столкнется Россия. По словам Данилова, для оккупантов они будут катастрофическими.

Когда мы сможем посчитать все произошедшее, поверьте, последствия для нашей страны будут страшны, но для россиян они будут просто катастрофическими. Потому что они за все это будут отвечать. И люди в Кремле, которые давали указание срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И, в том числе и исполнители,

– заявил Данилов.

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