Как Россия прятала жертвы Каховской ГЭС и мешала эвакуации – расследование The Kyiv Independent

После подрыва Каховской ГЭС Россия проигнорировала эвакуацию гражданских, препятствуя местным жителям спасаться. оккупанты хоронили погибших и отрицали масштабы катастрофы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследование The Kyiv Independent. После подрыва Каховской ГЭС российские оккупанты фактически проигнорировали эвакуацию из подтопленных населенных пунктов и не приняли достаточно мер по спасению гражданских.

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Россия не помогла гражданским после подрыва Каховской ГЭС

В то же время они препятствовали эвакуации, которую самостоятельно организовывали местные жители. За время расследования журналисты опросили 50 очевидцев и волонтеров, а также подтвердили затопление не менее 20 населенных пунктов с помощью спутниковых снимков.

Российские оккупанты, а также коллаборант Сальдо отрицали масштабы катастрофы, утверждая, что просьб об эвакуации не поступало. Однако местные жители, в частности Ярослав Васильев, организовали собственную эвакуацию, используя лодки, которые позже отбирали русские военные.

Никакой эвакуации не происходило– нет централизованной, не тем более какой-либо организованной. Мы просили русских солдат, чтобы они нам помогли, потому что я думал, что я не выживу. Ну, они сказали, что вы подохнете,

– рассказал один из собеседников журналистов.

Волонтеры противостояли россиянам

Местные жители активно пытались спасти людей с помощью лодок, хотя русские военные постоянно препятствовали этому процессу. Волонтеры стали объектами репрессий, их задерживали и принуждали прекращать помощь.

Также сообщается, что российские "спасатели" появлялись только после того, как вода начала спадать, а эвакуация гражданских не производилась.

Мы смогли установить, что имело место полное игнорирование обязательств, которые были возложены на Россию по эвакуации гражданского населения,

– отметила вицеспикер международного правозащитного фонда Global Rights Compliance Катриона Мердок.

Расследователи также узнали, что тела погибших при потопе местные жители привозили в Олешкинскую поликлинику для получения справки о смерти.

Однако вскоре россияне не разрешили выдавать такие справки и запретили собирать тела. Тела погибших были вывезены и захоронены в пяти населенных пунктах на оккупированных территориях Херсона.

Реальное количество погибших, вероятно, до 300 человек, хотя официальные данные пока отсутствуют. Одной из причин таких трудностей в подсчетах является то, что тела погибших хоронили без ведома родственников, и только некоторые из них смогли узнать, где могут быть похоронены близкие. Один из собеседников журналистов рассказал, что лично вывез 86 утонувших людей.

По информации правоохранителей, приказ о подрыве Каховской ГЭС отдал генерал-полковник Олег Макаревич. Однако следователи утверждают, что решение о подрыве, вероятно, было принято на самом высоком уровне, а именно– по согласованию с Путиным.