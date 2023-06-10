"Уже не мертвая, а критическая зона": Укргидроэнерго о последствиях для Каховского водохранилища

В Украине продолжают бороться с последствиями взрыва Каховской ГЭС. Генеральный директор Укргидроэнерго рассказал о последствиях разрушения дамбы.

В эфире телемарафона Игорь Сирота заявил, что в Каховском водохранилище уже "не мертвая, а критическая зона". Он назвал уровень воды, который там зафиксирован, передает 24 Канал.

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Закачать воду на ЗАЭС уже невозможно

Мертвая зона – это когда ниже 12,70 метра, когда уже города не могут производить водозабор. Мы уже ниже мертвой зоны, мы уже попадаем в критическую зону. Критическая зона – это менее 11 метров. Это уже 100% не может закачать воды из нижнего водоема Запорожская АЭС,

– подчеркнул он.

По словам Игоря Сироты, каждый метр воды, который мы потеряли, будет долго пополняться. Он также отметил, что уровень воды в Херсоне не вырастет. Вместо этого следует понимать, что будет увеличиваться разлив. Из-за чего наши территории будут иметь еще большие потери.

ГЭС могла выдержать землетрясение и ядерку

Журналистам Radio NV Игорь Сирота подробнее рассказал о надежности объекта. По его словам, Каховскую ГЭС проектировали так, чтобы она не боялась ни ядерных ударов, ни землетрясений в 7 баллов.

Чтобы взорвать Каховскую ГЭС и "достичь такого успеха", который мы увидели, (оккупантам – 24 Канал) нужно было заложить сотни килограммов взрывчатки в места, которые укажут консультанты, проектирующие дамбы и понимающие где, как и сколько нужно заложить, чтобы нанести такой разрушительный удар,

– добавил он.

Генеральный директор Укргидроэнерго напомнил, что российские военные начали минировать ГЭС еще осенью прошлого года. По его словам, оккупанты ожидали очень долго. Они ожидали так называемое время "Х". Собственно речь идет о 6 июня, когда они ее взорвали.

Во сколько обойдется восстановление ГЭС

По словам Игоря Сироты, чтобы восстановить Каховскую ГЭС, необходимо будет вложить не менее 1 миллиарда евро. В то же время он добавил, что на подсчет убытков может уйти месяц – два.

Нам нужны средства, чтобы осушить и демонтировать станцию. Кроме этого, взорван путепровод, железнодорожный путь, газопровод. Целая инфраструктура. На сегодняшний день мы не можем подсчитать точную сумму убытков,

– заявил Игорь Сирота.

Заметим, что по состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема или 12,24 кубического километра воды. Тогда речь шла о том, что уровень воды в водохранилище уже 10,55 метра.