Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Главное о подрыве россиянами Каховской ГЭС собрано в материале.

Важно Вода уже в центре Новой Каховки, там плавают лебеди: жуткие фото и видео катастрофы

Оккупанты хотели сорвать форсирование Днепра ВСУ

Свитан отметил, что россияне пытаются давить на украинское руководство через мировое сообщество, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и заморозить боевые действия. Россияне рассчитывают, что это остановит форсирование Днепра ВСУ, а также повлечет за собой проблемы на ЗАЭС.



Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС / Скриншот Deep State Map

Атомную станцию придется останавливать, охлаждать все 6 реакторов. Впрочем, для ВСУ подрыв не будет огромной проблемой. Наши силы расположены на правом берегу – он выше. Поэтому много проблем для российских сил на оккупированных территориях левого берега.

Накроет их оборонительные сооружения, снесет минные поля, которые они отстроили. Их будет отбрасывать до Кинбурнской косы и в Черное море тоже. Россиянам было важно сорвать форсирование Днепра в районе Херсона нашими войсками. Поэтому они пошли на такие действия,

– заметил военный эксперт.

Удар по аммиакопроводу

Кроме экоцида на Херсонщине, россияне могли повлечь за собой еще и катастрофу на Харьковщине. Они повредили аммиакопровод. Герметичность пока держится благодаря давлению. Однако 150 тонн аммиака в воздух попало. И все же это не столь значительная проблема, потому что он сразу поднялся, сформировал облако, которое переместилось в сторону оккупированных территорий.



Оккупанты попали в аммиакопровод вблизи Купянска / Скриншот Deep State Map

Этот трубопровод с аммиаком идет из Валуек. Активные боевые действия продолжаются в районе Масютовки. На самом деле, проблемы с этим аммиаком – это очередной пример того, как россияне выстрелили себе в колено. Экспорт аммиака они использовали при "зерновом соглашении", а теперь могут остаться без этого козыря.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

ВСУ продвигаются по флангам Бахмута

ВСУ продолжают продвигаться по флангах Бахмута. По этому поводу снова паникует Пригожин, но хочется задать ему вопрос: "Зачем он бомбил Бахмут 9 месяцев, если в итоге из него сбежал?". Фактически он за собой затащил туда в этот капкан российскую армию и оставил ее там.



ВСУ продвигаются возле Бахмута / Скриншот Deep State Map

Бахмут теперь может быть зажат между двумя батареями ВСУ, которые с двух флангов с холмов могут обстреливать оккупантов. Поэтому в ближайшее время россиянам придется прибегнуть к так называемому жесту доброй воли. Они вернутся в Попасную, именно в тот населенный пункт, откуда Пригожин 9 месяцев назад поднимал войско в бой.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко