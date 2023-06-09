"Настоящие друзья всегда помогут": в ГСЧС рассказали, какие страны передали спасательную технику

После российского теракта на Каховской ГЭС страны-союзники направили Украине гуманитарную помощь. Также в подтопленные регионы уже направляется спецтехника от Польши, Германии и Эстонии.

Глава ГСЧС Сергей Крук поблагодарил международных коллег за гуманитарную помощь, которую они оказали после российского теракта на Каховской ГЭС. Он также отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Украина накануне вступила в Механизм гражданской защиты ЕС.

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Какую помощь оказывают страны ЕС Украине

Украина получила помощь от Евросоюза по ликвидации последствий российского удара по ГЭС в рамках Механизма гражданской защиты. В настоящее время в Украину уже идет гуманитарная помощь от Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии.

Настоящие друзья всегда рядом. Европейские коллеги поддерживают Украину и усиливают спасателей. Я благодарю каждого, кто сразу отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и направил гуманитарный конвой для спасателей,

– сообщил Сергей Крук.

Кроме того, три страны передали ГСЧС специальную технику для помощи в эвакуации людей из подтопленных населенных пунктов Херсона. В частности, Украина уже получила пожарно-спасательную технику, генераторы, емкости для топлива, спецодежду, вездеходы, спецавтомобиль и рефрижератор. Передали технику Польша, Эстония и Германия.

К Механизму гражданской защиты ЕС Украина присоединилась 20 апреля 2023 года. Это самая большая в мире система предоставления координированной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас в организации 27 стран ЕС и ряд государств, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз.

Кроме того, о предоставлении гуманитарной помощи Украине объявила и Япония. Об этом объявили в МИДе страны.

Как страны мира отреагировали на подрыв россиянами Каховской ГЭС