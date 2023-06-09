Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он добавил, что коалиция с россиянами негативно повлияет на выяснение деталей теракта на Каховской дамбе.

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Мата Турции

Инициатива президента Турции – попытка затянуть процесс расследования, а затем оно перерастет в мирное урегулирование.

Обратите внимание! Реджеп Эрдоган заявил, что для подробного расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию. К тому же он подчеркнул, что можно придерживаться метода переговоров, как относительно зерновому коридору.

"Эрдоган пытается "насильника" включить в расследование факта изнасилования. Он же там был, лучше знает, как все происходило и может он вам поможет", – сказал политолог.

Важно, чтобы Украина не втягивалась в непонятные коалиции, союзы и расследовательские группы, где уже заблаговременно понятно, что нас хотят бросить и обмануть.

Состав этой комиссии уже говорит о результатах следствия. В центре стоит Украина, а вокруг нее ООН, которая не помогает эвакуировать гражданских, страна-агрессорка Россия и Турция, которая 50 на 50.

Если сосчитать, то один против 2,5. Доказать правду при таких условиях фактически невозможно,

– подчеркнул Давидюк.

По его мнению, комиссию нужно создавать из стран, имеющих нейтральную позицию. Только в таком случае можно найти правду, но если к расследованию причастна Россия, то она безосновательно будет обвинять украинскую сторону.

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Политика Эрдогана изменится

После переизбрания Эрдоган снова будет закидывать инициативу в "поиске мира" и будет пытаться продавать себя как переговорщика. Сейчас он еще оттянет появившийся во время избирательной кампании китайский вектор и будет возвращаться в турецкую сторону.

Теперь Эрдоган может быть другим, потому что такое впечатление, что он победил в этих выборах не без помощи Запада. Поэтому он может быть менее пророссийским и более дружественным к Украине,

– отметил политолог.

Сейчас Россия подняла еще одну тему обсуждения – аммоний. Страна-террористка ставит условием зернового коридора создание аммиачного. Поэтому Эрдоган как торгаш и здесь постарается выторговать что-то для себя.

Отношения Турции и России: коротко