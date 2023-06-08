Такое мнение 24 Канала выразил политолог Андрей Вигиринский. Он считает, что в такой комиссии не заинтересована ни одна из сторон конфликта.
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В чем интерес Турции
"Только что переизбранный Эрдоган продолжает работать на свой имидж посредника", – уверен Вигиринский. Президент Турции получил кредит легитимности до 2028 года и использует ситуацию, в которой, по его мнению, стороны не могут обойтись без участия.
Андрей Вигиринский об инициативе Эрдогана: смотрите видео
Какие вызовы будут стоять перед комиссией
Вопросы к инициативе Эрдогана возникают на каждом шагу. К примеру, Вигиринский сомневается, будут ли допущены представители украинские комиссии к временно оккупированной территории.
Также, по мнению политолога, показательным является состав гипотетической комиссии. Фактически формат ООН – Турция – Украина – Россия не будет иметь полномочий возбуждать уголовное дело за теракт.
Такая комиссия будет скорее изучать гуманитарные и экологические последствия катастрофы и нарабатывать решения для восстановления биоразнообразия на этой территории.
Этот процесс не сможет собрать доказательства вины России. Более того, как показывает зерновое соглашение, Россия сможет в одностороннем порядке блокировать решение такой комиссии.
– убежден политолог.
Есть ли смысл в инициативе Эрдогана
С практической точки зрения, в его инициативе не заинтересованы ни Украина, ни Россия. Стороны, которым предлагают поучаствовать в ней, вряд ли согласятся с выводами комиссии. В том числе и потому, что ее заключение не будет содержать прямое обвинение.
Это будет чем-то напоминать отчеты ОБСЕ до полномасштабного вторжения, в которых не указывали, кто стоит за совершенным.
"Итак, этот процесс только "заживает" тему. Предложение вброшено в пространство без шансов на его реализацию", - подытожил политолог.
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