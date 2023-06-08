Такое мнение 24 Канала выразил политолог Андрей Вигиринский. Он считает, что в такой комиссии не заинтересована ни одна из сторон конфликта.

Обратите внимание Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию из-за подрыва ГЭС и включить туда Россию

В чем интерес Турции

"Только что переизбранный Эрдоган продолжает работать на свой имидж посредника", – уверен Вигиринский. Президент Турции получил кредит легитимности до 2028 года и использует ситуацию, в которой, по его мнению, стороны не могут обойтись без участия.

Напомним, что в расследовании подрыва Реджеп Эрдоган предлагает "соблюдать метод переговоров, аналогичный зерновому коридору".

Андрей Вигиринский об инициативе Эрдогана: смотрите видео

Какие вызовы будут стоять перед комиссией

Вопросы к инициативе Эрдогана возникают на каждом шагу. К примеру, Вигиринский сомневается, будут ли допущены представители украинские комиссии к временно оккупированной территории.

Также, по мнению политолога, показательным является состав гипотетической комиссии. Фактически формат ООН – Турция – Украина – Россия не будет иметь полномочий возбуждать уголовное дело за теракт.

Такая комиссия будет скорее изучать гуманитарные и экологические последствия катастрофы и нарабатывать решения для восстановления биоразнообразия на этой территории.

Этот процесс не сможет собрать доказательства вины России. Более того, как показывает зерновое соглашение, Россия сможет в одностороннем порядке блокировать решение такой комиссии.

– убежден политолог.

Есть ли смысл в инициативе Эрдогана