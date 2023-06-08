Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Він вважає, що в такій комісії не зацікавлена жодна зі сторін конфлікту.

Зверніть увагу Ердоган запропонував Зеленському створити комісію через підрив ГЕС і включити туди Росію

В чому інтерес Туреччини

"Щойно переобраний Ердоган продовжує працювати на свій імідж посередника", – впевнений Вігірінський. Президент Туреччини отримав кредит легітимності до 2028 року і використовує ситуацію, в якій, на його думку, сторони не можуть обійтися без його участі.

Нагадаємо, що в розслідуванні підриву Реджеп Ердоган пропонує "дотримуватися методу переговорів, аналогічного до зернового коридору".

Андрій Вігірінський про ініціативу Ердогана: дивіться відео

Які виклики стоятимуть перед комісією

Питання до ініціативи Ердогана виникають на кожному кроці. Приміром, Вігірінський має сумніви, чи будуть допущені представники української комісії до тимчасово окупованої території.

Також, на думку політолога, промовистим є склад гіпотетичної комісії. Фактично, формат ООН – Туреччина – Україна – Росія не матиме повноважень порушувати кримінальну справу за теракт.

Така комісія скоріше вивчатиме гуманітарні та екологічні наслідки катастрофи та напрацьовуватиме рішення для відновлення біорізноманітності на цій території.

Цей процес не зможе зібрати докази вини Росії. Більше того, як показує зернова угода, Росія зможе в односторонньому порядку блокувати рішення такої комісії,

– переконаний політолог.

Чи є сенс в ініціативі Ердогана