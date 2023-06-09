Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він додав, що коаліція з росіянами негативно вплине на з'ясування деталей теракту на Каховській дамбі.

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Мата Туреччини

Ініціатива президента Туреччини – це спроба затягнути процес розслідування, а потім воно переросте в мирне врегулювання.

Зверніть увагу! Реджеп Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю експертів протиборчих сторін, ООН і міжнародної спільноти, включаючи Туреччину. До того ж він наголосив, що можна дотримуватися методу переговорів, як щодо зернового коридору.

"Ердоган намагається "ґвалтівника" включити у розслідування факту зґвалтування. Він же там був, краще знає як все відбувалося й може він вам допоможе", – сказав політолог.

Важливо, щоб Україна не втягувалась у незрозумілі коаліції, союзи й розслідувальні групи, де вже завчасно зрозуміло, що нас хочуть кинути й обманути.

Склад цієї комісії вже говорить про результати слідства. У центрі стоїть Україна, а навколо неї ООН, яка не допомагає евакуювати цивільних, країна-агресорка Росія й Туреччина, яка 50 на 50.

Якщо порахувати, то один проти 2,5. Довести правду за таких умов фактично неможливо,

– наголосив Давидюк.

На його думку, комісію треба створювати з країн, які мають нейтральну позицію. Лише у такому разі можна знайти правду, але якщо до розслідування буде причетна Росія, то вона безпідставно звинувачуватиме українську сторону.

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Політика Ердогана зміниться

Після переобрання Ердоган знову закидатиме ініціативи щодо "пошуку миру" й намагатиметься продавати себе як перемовника. Зараз він ще відтягне китайський вектор, який з'явився під час виборчої кампанії, й повертатиметься назад у турецьку сторону.

Тепер Ердоган може бути іншим, бо таке враження, що він переміг у цих виборах не без допомоги Заходу. Тому він може бути менш проросійським й більш дружнім до України,

– зазначив політолог.

Зараз Росія підняла ще одну тему обговорення – амоніак. Країна-терористка ставить умовою зернового коридору створення аміачного. Тому Ердоган як торгаш й тут намагатиметься виторгувати щось для себе.

Відносини Туреччини й Росії: коротко