Россияне продолжают срывать эвакуацию: в Херсонской области под обстрел попали журналисты

Во время эвакуации с подтопленных территорий россияне снова обстреляли Херсон. Так, 9 июня под вражеский огонь попали и украинские журналисты.

В Херсоне во время эвакуации жителей подтопленных районов Россия снова совершила баллистический обстрел. Об этом рассказал журналист Максим Зборовский в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также "День русского языка" продолжается: в ООН не уверены, что подрыв Каховской ГЭС – военное преступление

Россияне срывают эвакуацию в Херсонской области

Журналист Максим Зборовский рассказал, что из-за приближенности российских войск к месту проведения эвакуации вражеские снаряды долетают очень быстро – всего за 10 секунд. Обстреливают Херсон оккупанты из "Градов" уже второй день подряд.

"Все произошло за секунды, очень молниеносно. Сразу после очень слышного здесь, у воды – потому что водой очень хорошо передается звук, мы услышали звук взрыва. И военные сразу отреагировали: "земля". Понятно, что это был вылет", – рассказал журналист.

Информацию о продолжении российских обстрелов в Херсонской области подтвердил и председатель ОВА Александр Прокудин. Между тем, на оккупированных территориях эвакуации все еще нет. Жители Херсона, которые смогли спастись оттуда, рассказали, что россияне так и не организовали спасение гражданских.

Это правда – оккупанты ничего не делают на временно оккупированных территориях. Люди ночуют уже третьи сутки на крышах домов,

– сообщил Зборовский.

Как проходит спасение местных жителей

В то же время, на подконтрольных Украине территориях людей в подтопленных домах осталось совсем немного. Им помогают спасатели. ГСЧС "до последнего" уговаривают местных покидать оставшиеся без света и воды дома и эвакуироваться, однако люди могут принимать собственные решения.

Во время эвакуации спасатели призывают местных выключать локации, а телефоны перевести в режим полета, чтобы враги не могли фиксировать, где передвигаются группы людей.

По последним данным Херсонской ОВА из подтопленных регионов уже удалось эвакуировать 2528 человек. Среди них – 140 детей и 54 маломобильных человека. Всех людей, пострадавших при ожидании спасения, транспортируют сразу в больницы.

В Херсонской области продолжают работать волонтеры и медики, а в местных властях сообщают, что вода начинает понемногу отступать. Тенденция не "слишком оптимистичная", однако спад уровня воды все же фиксируют.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости