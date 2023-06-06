Об этом 24 Канала рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. По его словам, хоть подрыв Каховской ГЭС – печальное событие, но моральный дух у украинских военных на высоком уровне.
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Будем и дальше беспощадно уничтожать оккупантов
Как отметил Оропай, украинские военные уничтожали, уничтожают и будут уничтожать российских оккупантов. Ненависть к захватчикам – на самом высоком уровне.
Никакие негативные события этого не изменят, а лишь усилят это чувство. Руки не опускаются, а злоба на врага только усиливается.
Нравственный дух на высоком уровне. Думаю, что Россию можно до бесконечности ненавидеть. Она еще раз показывает, что является страной-террористом. Там постоянно ищут оправдание. На этот раз тоже врут , что это не они взорвали Каховскую ГЭС,
– заметил военный.
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Поведение Россия абсолютно неадекватное. Понятно, что именно оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС, ведь уже долгое время ее контролировали.
Уверен, что мои собратья и все военные меня поддержат. У нас есть одна злость – на оккупанта. Не нужно сейчас расфокусироваться. Мы делаем все возможное, чтобы враг не пришел и не властвовал на нашей земле, где живут наши дети и семьи,
– подчеркнул военный.
Подрыв Каховской ГЭС: коротко
- В ночь на 6 июня российские захватчики коварно взорвали Каховскую ГЭС. Известно, что некоторую территорию Херсонщины уже подтопило. К примеру, в Новой Каховке плавали лебеди.
- Украина созывает Совбез ООН и ожидает оценки российского теракта от МАГАТЭ и ЕС. Россия должна ответить за свое очередное военное преступление.
- Вместо этого оккупанты также созывают Совбез ООН и нагло обвиняют во всем Украину.