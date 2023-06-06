Об этом 24 Канала рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. По его словам, хоть подрыв Каховской ГЭС – печальное событие, но моральный дух у украинских военных на высоком уровне.

К теме Украина созывает Совбез, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС

Будем и дальше беспощадно уничтожать оккупантов

Как отметил Оропай, украинские военные уничтожали, уничтожают и будут уничтожать российских оккупантов. Ненависть к захватчикам – на самом высоком уровне.

Никакие негативные события этого не изменят, а лишь усилят это чувство. Руки не опускаются, а злоба на врага только усиливается.

Нравственный дух на высоком уровне. Думаю, что Россию можно до бесконечности ненавидеть. Она еще раз показывает, что является страной-террористом. Там постоянно ищут оправдание. На этот раз тоже врут , что это не они взорвали Каховскую ГЭС,

– заметил военный.

Смотрите разговор с Евгением Оропаем на ютубе 24 Канала

Поведение Россия абсолютно неадекватное. Понятно, что именно оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС, ведь уже долгое время ее контролировали.

Уверен, что мои собратья и все военные меня поддержат. У нас есть одна злость – на оккупанта. Не нужно сейчас расфокусироваться. Мы делаем все возможное, чтобы враг не пришел и не властвовал на нашей земле, где живут наши дети и семьи,

– подчеркнул военный.

Обратите внимание! Повлияет ли уничтожение Каховской ГЭС, которую взорвали оккупанты, на Запорожскую АЭС и контрнаступление ВСУ – читайте в материале 24 канала.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко